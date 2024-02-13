Машинист уговорил помощника пройти вместо него медосмотр, фельдшер не заметил.

В Российской Федерации из-за пьяного машиниста столкнулись два поезда. Как сообщает тг-канал Baza, вечером 12 февраля в Челябинской области грузовой поезд столкнулся с тепловозом из-за нарушения правил движения машинистом.

По данным ресурса, 46-летний машинист Андрей прибыл на смену, будучи уже пьяным. Он уговорил фельдшера, чтобы вместо него медосмотр прошел его помощник.

"Андрей сообщил фельдшеру Валерию, что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене", — говорится в сообщении.

Позднее Андрей продолжил употребление алкогольных напитков прямо в кабине тепловоза.

Спустя несколько часов он попытался проскочить на красный свет перед грузовым поездом, но не успел. В результате, тепловоз столкнулся с составом, и с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда и сам локомотив – вместе с Андреем и его помощником. Позже экспертиза выявила, что в крови у машиниста было 1,08 промилле алкоголя.

Отмечается, что фельдшер уже написал заявление на увольнение. В ходе общения со следователем он утверждал, что понятия не имел о пьянстве машиниста. Дескать, медик он – грамотный, с большим опытом работы и обязательно бы заметил, будь что не так.

Сейчас машиниста задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Помощник машиниста и фельдшер пока проходят по делу в качестве свидетелей.

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