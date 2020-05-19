Пескова заразила коронавирусом человекоподобная мышь? Путин бьет тревогу

Василий Рыбников

Очень странные дела происходят в России на фоне эпидемии коронавируса, доедающего легкие кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков свято чтил пост, носил маску и противовирусный амулет, прятал в самой глубокой складке тела узловатый корень ягеля, который, по слухам, выкопало для него в полуночной тайге волшебное Шойгу, и уж тем более неукоснительно соблюдал режим самоизоляции - однако вот уже его коронавирусное тело ворочают кремлевские доктора по особому графику: с 9.00 до 13.00 - живот, с 13 до 17 - правый бок, с 17 до 21 - спина, с 21 до 1 - левый бок и так далее. Таким образом, очевидно, достигается эффект «живого Пескова», подтверждающий неуязвимость русских людей перед ковидом, - мол, раз шевелится, значит, еще жив, а экстремистскими скандалами вокруг инсинуаций о резком занижении Россией статистики коронавирусной смертности пусть занимаются компетентные органы.

Гораздо важнее разобраться, кто заражает простого русского работягу, такого, например, как Дмитрий Песков, и когда они доберутся до Путина?

Между тем, на самом деле расследовать надо вовсе не феноменально низкую смертность русских людей от коронавируса - в этом как раз нет ничего удивительного, ведь их деды освободили Европу от коричневой чумы, а значит, передали внукам самый лучший в мире советский иммунитет, а водка у них и так всегда была. Гораздо важнее разобраться, кто заражает простого русского работягу, такого, например, как Дмитрий Песков, и когда они доберутся до Путина? Когда пресс-секретарь президента РФ дал свое первое (и, скорее всего, к сожалению, последнее) интервью из реанимации, в котором подробно описал, как вирус пожирает его легкие, он особо подчеркнул, что предпринимал вместе с семьей беспрецедентные меры предосторожности, мышь не проскочит, однако же она проскочила.

И это была совсем не простая мышь.

О мыши докладывали Путину. «Не совсем обычная мышка подсказала русским учёным, почему COVID-19 съедает лёгкие «тяжёлых» пациентов, - легкомысленно описали ситуацию российские СМИ. - Как рассказал в ходе совещания директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров, учёные сейчас работают с мышами, пытаясь решить некоторые проблемы человечества: «Мышка - это известное наше животное, рассматривающееся как инженерное устройство, которое к тому же может само размножаться. Мы работаем с мышками, которые имеют гуманизацию. Это означает, что часть генов заменена на человеческие. Это мышка, которая чувствительна к заражению новым вирусом. Одна из таких мышек была создана совместно и по заказу центра «Вектор».

В научных кругах ходят смутные слухи об удивительных результатах гуманизации животных русским геном: так, якобы уже в первую неделю мышки начали играть на маленьких балалайках, крысы вышли на парад 9 мая, рыбы стали запойно пить водку, а черви-нематоды приняли православие

Ну, про «Вектор» Путину рассказывать было не надо, Путин после этих слов взвился сразу: «Когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство возникло... внутренней тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек. Надеюсь, что всё это будет под контролем». Русские генетики в ответ заверили президента, что бояться нечего, тем более что они уже вовсю подсаживают русский ген не только мышам, но и «крысам, кроликам, рыбам и червям-нематодам». Кто из этих тварей в конце концов сумел пройти все эшелоны охраны и законтачить Дмитрия Пескова, покажет вскрытие, но уже сейчас ясно, что только глубокий подземный бункер, которого, к сожалению, не было у Дмитрия, спасает Путина от неминуемой коронавирусной гуманизации. К сожалению, есть подозрения, что мышка за Путиным уже вышла, продвигаясь по вентиляционным шахтам бункера с неумолимостью шамана Габышева, но на ее поиски брошены лучшие силы Следственного Комитета, и русским людям остается надеяться на лучшее.

В научных кругах ходят смутные слухи об удивительных результатах гуманизации животных русским геном: так, якобы уже в первую неделю мышки начали играть на маленьких балалайках, крысы вышли на парад 9 мая, рыбы стали запойно пить водку, а черви-нематоды приняли православие. Официального подтверждения этого интересного научного феномена пока нет, однако на этих выходных Владимир Путин выступил с сенсационным заявлением, которое многое объясняет. «Появились новые технологии, они уже меняют мир... Генетика... Это и будет той базой, на которой будет развиваться страна, - сказал президент РФ. - Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация». Цивилизация крыс и червей-нематодов? Почему бы и нет.

Всех желающих помочь украинской армии в отправке представителей отдельной русской цивилизации на Донбассе к червям-нематодам просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников