Пресс-секретарь Путина рассказал, как COVID-19 "пожирает" его легкие

Дмитрий Песков рассказал, что его семья, которую он заразил, сидела полтора месяца дома со всеми мерами предосторожности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.

Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Сначала у Пескова поднялась температура тела свыше 37 градусов, которая ночью достигала почти 38 градусов. Через несколько дней он с женой фигуристкой Татьяной Навкой поехали в больницу, где сделали компьютерную томографию, благодаря которой обнаружили двустороннюю пневмонией.

Читайте такжеЗаразил жену: стало известно о состоянии инфицированного COVID-19 Пескова

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя.. Когда она двусторонняя, выбора нет (нужна госпитализация - ред.)... И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких", - сказал Песков.

Он рассказал, что его семья, которую он заразил, сидела полтора месяца дома со всеми мерами предосторожности. Также пресс-секретарь Путина сказал, что во время заражения коронавирусом главное - сразу обратиться за помощью к медикам.

"В первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37... В этой болезни главное - не пропустить. Вирус это абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже имеют опыт в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - высказался Песков.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заразился COVID-19. Ранее коронавирусом инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин.