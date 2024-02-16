Главарь РФ упивается своей безнаказанностью, считает эксперт.

Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный не умер, это была демонстративная казнь, к которой причастен диктатор Владимир Путин.

Главарь россиян "упивается своей безнаказанностью, особенно сейчас, когда главный его оппонент, США, демонстрирует исторического масштаба безвольность и слабохарактерность", поделился мнением в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Эксперт добавил, что диктатор также наслаждается тем, что без наказания захватывает земли Украины и убивает ее граждан с 2014 года.

"Он упивался безнаказанностью, убивая сирийцев. Распространяя диктатуру в Африке. Убивая неугодных за пределами россии… В 2023-м он демонстративно убил Евгения Пригожина (главарь ЧВК "Вагнер", - Ред.), дав понять, что ожидает тех, кто с оружием пойдет против него, но не доведет начатого до конца", - подчеркнул аналитик.

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По его мнению, ликвидируется слабый - "Пригожин оказался слабым и никчемным бунтовщиком, Навальный же был слабым оппозиционером".

"Казалось бы, угрозы для системы он не представлял, но путину нужна кровавая демонстрация Абсолюта своей власти. Аккурат к выборам. Аккурат к обращению к Федеральному собранию. Аккурат под катализацию боев за Авдеевку. Аккурат после провального интервью Такеру Карлсону (американский журналист, - Ред.). Униженному карлику нужна была жертва для самоутверждения", - добавил аналитик.

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Днем 16 февраля стало известно, что оппозиционер скончался после прогулки - ему якобы стало плохо, его пытались реанимировать, но не смогли спасти. В сети появилась информация, что смерть оппозиционера произошла из-за оторвавшегося тромба.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал случившееся. По его словам, диктатору о случившемся уже доложили, а причину смерти Навального будут выяснять медики.

Стоит отметить, что Навальный является лидером "Фонда борьбы с коррупцией", который проводил резонансные расследования против Путина и его окружения и выкладывал в сеть результаты. В частности, в начале 2021 года соратники Навального выпустили фильм о роскошном дворце Путина, который находится под Геленджиком.

Оппозиционер не раз организовывал в РФ массовые протесты против коррупции. В начале августа прошлого года Навальному по обвинению в "экстремизме" суд "впаял" 19 лет колонии особого режима.

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