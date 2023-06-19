Организация призвала РФ выполнять свои обязательства.

Россия все еще не допустила представителей ООН на оккупированные территории, пострадавшие после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом говорится в заявлении координатора по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун. По ее словам, Организация Объединенных Наций взаимодействует с правительствами Украины и РФ в вопросе "эффективной доставки гуманитарной помощи" пострадавшим в результате катастрофы.

Российское правительство до сих пор отклоняло просьбу ООН о доступе в районы, находящиеся под ее оккупацией.

"ООН будет продолжать заниматься поиском необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС: реакция ООН

Как сообщал УНИАН, в день подрыва российскими захватчиками гидроэлектростанции в Twitter ООН появился пост о праздновании "дня русского языка".

Украина призвала международные организации эвакуировать с оккупированной части Херсонской области людей. Сами украинцы жаловались, что оккупанты не проводят эвакуацию и не дают волонтерам помочь людям.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на произошедшее.

8 июня в ООН заявили, что сформируют группы для эвакуации жителей оккупированной части Херсонщины и оказания им помощи. 13 июня они сказали, что готовы помочь, однако РФ не дает их работникам гарантии безопасности.

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