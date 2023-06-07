Президент Украины в интервью Bild упрекнул международные организации в бездействии в момент трагедии, когда из-за подрыв Каховской ГЭС многие украинцы оказались в безвыходном положении и нуждаются в любой помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован недостаточною реакцией таких международных организаций, как ООН и Красный Крест на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС.

В интервью BILD гарант Украины отметил, что многие международные организации либо проигнорировали запрос о помощи со стороны Украины, либо отказали в дипломатической формулировке.

Зеленский обратил внимание, что в Украине сейчас происходит трагедия - экологическая и человеческая катастрофа: когда люди с крыш своих подтопленных домов могут наблюдать проплывающих мимо утопленников.

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"Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно", - акцентировал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что виновата в этой трагедии только Россия и люди, которые контролировали временно оккупированный регион (часть Херсонской области): "Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий", - заявил украинский лидер.

Украина обратилась к ООН и Красному Кресту из-за проблем с эвакуацией

Напомним, что вечером 7 июня глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Украина обращается к ООН, Красному Кресту и другим международным организациям за помощью в эвакуации людей с Херсонской области.

Как отметил сегодня президент Украины, оккупанты полностью провалили эвакуацию на левому берегу Днепра, поэтому многие люди стали заложниками "большой воды".

Отметим, что помимо экоцида, который создала Россия подрывом Каховской ГЭС (в ночь на 6 июня), враг пытается выжить за счет украинцев. В городе Голая Пристань россияне выгоняют людей с двухэтажных домов и заселяются туда сами, чтобы их не затопило водой. А жители сели Козачьи Лагеря оказались в ловушке - оккупанты после употребления алкоголя заблокировали все маршруты эвакуации.

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