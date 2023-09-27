Сегодня Госпогранслужба Азербайджана заявила, что поймала Варданяна при попытке сбежать в Армению.

В Кремле прокомментировали сегодняшнее заявление Государственной пограничной службы Азербайджана о том, что при попытке сбежать в Армению был задержан бывший "глава правительства" Карабаха Рубен Варданян.

Соответствующей реакцией отметился пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. В беседе с росСМИ он усомнился в том, что у Варданяна есть российское гражданство. Также Песков не в курсе, был ли Варданян "задержан вообще", пишет пропагандистский ТАСС.

"Мне неизвестно о том, что он был задержан. Я не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство", - завил он.

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В то же время Песков уточнил, если на момент задержания Варданяна, выяснится, что у него есть паспорт России, Москва за него вступится и будет "защищать его права", как своего гражданина.

"Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело", - намекнул Песков.

Азербайджан задержал Варданяна, который находится в базе "Миротворец"

Напомним, сегодня на сайте Госпогранслужбы Азербайджана появилось сообщение и фото о задержании бывшего "главы правительства" Карабаха Рубена Варданяна. Отмечалось, что его поймали на пункте выезда с государственной границы "Лачин" в сторону Армении. Туда по состоянию на 27 сентября уже сбежало не менее 42 500 переселенцев из-за спецоперации в Карабахе, которую начал в сентября Азербайджан.

Стоит отметить, что Варданян является соучастником агрессии РФ против Украины. 17 июня стало известно, что Варданяна включили в списки базы "Миротворец".

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