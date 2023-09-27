Речь идет о бывшем госминистре непризнанной Республики.

Государственная пограничная служба Азербайджана 27 сентября заявила о задержании бывшего "министра" непризнанной Республики Карабах Рубена Варданяна.

Отмечается, что его под конвоем Сил гибкого передвижения доставили в Баку. Фото с задержанием Варданяна опубликовали на сайте Госпогранслужбы.

"27 сентября в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого "государственного министра Карабахской Республики" Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, был задержан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Варданян попался пограничникам на пункте выезда с государственной границы "Лачин" при попытке выехать из Азербайджанской Республики в направлении Армении.

Варданян был передан соответствующим госорганам, которые примут дальнейшие решения на его счет, отмечается на сайте.

Тем временем "Арменпресс" сообщает, что из Карабаха в Армению массово пытаются выехать "этнические армяне" на фоне военной операции, о которой в сентябре объявил Азербайджан. По состоянию на 08:00 27 сентября туда сбежало не менее 42 500 переселенцев, проинформировала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян во время брифинга в гуманитарном центре Гориса.

Она заявила, что порядка 4002 беженцев уже обеспечили жильем.

"В Сюнике - 1465 человек, в Вайоц Дзоре - 810, в Гегаркунике - 976, в Тавуше - 298, в Армавире - 200, в Арагацотне - 30, в Шираке - 203 и в Котайке - 20 человек", - указала она.

Азербайджан начал военную операцию в Карабахе

Напомним, Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе (территория на западе страны, которую искусственно присвоила себе Армения) 19 сентября 2023 года и начал соответствующие боевые действия. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена воевать и отметил, что никто не может ставить под удар "государственность" страны.

В этот же день намеком о том, что Россия не собирается помогать Пашиняну в войне отметился бывший лидер РФ Дмитрий Медведев.

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