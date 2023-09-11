Приезд северокорейского диктатора ждут во Владивостоке 13 сентября.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков объявил, что в честь приезда главы КНДР Ким Чен Ына Кремль организовывает "званый обед".

Об этом подчиненный Путина заявил в комментарии росСМИ. Он подтвердил, что визит Ким Чен Ына состоится на днях, пишет пропагандистский ТАСС.

"Встреча Путина с Ким Чен Ыном состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР", - указал Песков.

Также он заявил, что во время встречи Ким Чен Ын и Путин обсудят двусторонние отношения между странами. Москва считает своим долгом поддерживать дружеские связи с соседями и партнерами, указал Песков.

Песков выдвинул ультиматумы стране-соседке Украине, с которой идет война

Напомним, 9 сентября Песков отметился риторикой о том, что Россию не устраивают альтернативные предложения Запада о возобновлении "зерновой сделки с Украиной" - со страной-соседкой, с которой РФ уже более полутора лет ведет войну "на уничтожение".

Он указал, что Москва хочет вернуться к основам "зернового соглашения" и потребовал, чтобы запад вернул доступ "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

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