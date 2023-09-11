Отмечается, что северокорейский лидер намерен встретиться с Путиным.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые почти за четыре года намерен посетить другую страну. Вероятно, он использует излюбленный вид транспорта – роскошный, тяжелобронированный и очень медленный поезд.

Издание The Washington Post пишет, что Ким, скорее всего, встретится с президентом Владимиром Путиным в российском портовом городе Владивостоке, чуть более чем в 300 милях от границы с Северной Кореей, где они, как ожидается, обсудят поставки оружия, которые могут помочь России в продолжающейся войне против Украины.

Ким редко выезжал за пределы Северной Кореи с тех пор, как взял на себя руководство страной после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, а Северная Корея в значительной степени отрезала себя от остального мира во время пандемии коронавируса. Примечательно, что, когда российские дипломаты наконец покинули изолированную Северную Корею в 2021 году, они использовали железнодорожный вагон, чтобы пересечь границу.

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Зачастую северокорейский лидер путешествовал по миру на специально изготовленном поезде.

От изысканных блюд до Mercedes – что есть в роскошном поезде

Мало кто за пределами северокорейской элиты путешествовал на поезде северокорейского лидера. Однако фотографии государственных СМИ, рассказы путешественников и отчеты спецслужб рисуют роскошную картину.

Составы окрашены в характерный зеленый и желтый цвета снаружи. На кадрах изнутри видны глянцево-белые интерьеры с длинными столами для брифингов и мониторами с плоским экраном. На других изображениях показаны комнаты с красными кожаными креслами.

На борту, вероятно, есть и другие предметы роскоши. Один из наиболее подробных отчетов о поездке северокорейского лидера принадлежит российскому чиновнику Константину Пуликовскому, который рассказал о поездке по Дальнему Востоку России с Ким Чен Иром в книге под названием "Восточный экспресс". В книге Пуликовского описывалось изысканное меню с широким выбором блюд.

"Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухни", - написал Пуликовский, добавив, что были ящики с бордоскими и бургундскими винами, а также живые омары. Путешественников в поезде развлекали молодые певицы, которых представили как "кондукторши", рассказал Пуликовский.

В статье южнокорейской газеты Chosun Ilbo за 2009 год говорилось, что в поезде всего 90 вагонов. Некоторые из них могут быть предназначены для перевозки транспортных средств: Георгий Толорая, другой российский дипломат, путешествовавший с Ким Чен Иром в 2001 году, позже писал, что в той поездке везли два бронированных автомобиля Mercedes.

Поезд Кима медленный и разрушительный

Поезд Кима может максимально ехать 37 миль в час. Низкую скорость северокорейского поезда обычно объясняют его огромным весом из-за дополнительной брони, установленной на состав.

Толорая рассказал, что во время проверки поезда Ким Чен Ира российскими техническими специалистами в 2001 году они обнаружили бронелисты под двумя основными железнодорожными вагонами, которые северокорейский лидер использовал для жилых и служебных целей. Технические специалисты также обнаружили, что вагоны были советского происхождения, но позднее были сильно модифицированы.

Поезд вызывает массовые сбои во время движения, часто из соображений безопасности. Еще в 2009 году СМИ писали, что около 100 агентов службы безопасности проверяют все станции на наличие потенциальных угроз, в то время как на станциях отключают электричество, чтобы не допустить движения других поездов. Существует также большая группа материально-технического обеспечения, в которую входят транспортные самолеты ВВС советского производства Ил-76 и вертолеты Ми-17.

При этом один поезд обеспечивал безопасность путей, а третий и последний поезд в группе перевозил вспомогательный персонал и телохранителей.

Возможная поездка Ким Чен Ына в Россию - что известно

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен посетить Российскую Федерацию, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Ожидается, что главнй темой будут поставки дополнительного оружия армии РФ для войны против Украины.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если КНДР предоставит Москве оружие, то это "не отразится хорошо на Северной Корее, и они заплатят за это цену в международном сообществе".

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