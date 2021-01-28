В МЧС РФ утверждают, что угрозы для жизни и здоровья жителей нет.

На пороховом заводе в российской Перми утром 28 января прогремел взрыв и начался пожар.

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Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь возгорания составила 50 кв. м.

Через 40 минут после вызова пожар был локализован, а по состоянию на 08:22 утра по киевскому времени - ликвидирован.

В МЧС РФ утверждают, что угрозы для жизни и здоровья жителей Перми нет.

В результате пожара пострадали три человека, передает РБК. Их госпитализировали в ожоговый центр. Все пострадавшие - мужчины.

Как сообщили в соцсетях местные жители, сначала был громкий взрыв, после чего в небе увидели "яркий огненный гриб" и столб дыма.

Как сообщает местное издание Эхо Перми, инцидент произошел в баллиститной группе цехов.

"Заводские грузчики работали с технологическими отходами и через некоторое время раздался хлопок, затем последовал взрыв и огонь распространился по цеху. Самостоятельно отходы не могли вспыхнуть, только от внешнего воздействия, но какое - неизвестно", - пишет издание.

Баллиститы (или баллиститные пороха) - общее название одного из типов гомогенных твёрдых топлив (бездымных порохов), основными компонентами которых являются нитраты целлюлозы и нитроэфирные растворители, например, нитроглицерин. Баллиститом также называется бездымный порох, запатентованный Альфредом Нобелем.

Пермский пороховой завод: что он производит

Пермский пороховой завод изготавливает заряды и воспламенители к ракетным двигателям.

Среди них - заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, заряды двигателей подвесных ракет класса "воздух - воздух" ближнего и среднего боя, заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, сферические пороха для стрелкового оружия.

Помимо этого завод производит лакокрасочные и отделочные материалы.

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Автор: Александр Топчий