Российский президент убежден, что его положение улучшилось.

В последние дни президент РФ Путин ведет себя предельно агрессивно, он убедил себя в том, что его положение улучшается.

Такое мнение выразил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала FREEДОМ. Он напомнил, что Путин постоянно говорит о "провале" украинского контрнаступления, а также агрессивно высказывается в сторону Польши.

"Они убедили себя в том, что ситуация не так плоха, что шанс на дальнейшую эскалацию дает ему возможность выйти на переговоры. На перемирие, которое ему необходимо", - сказал Фейгин.

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Кроме того, Путин пытается агрессией заставить Западные страны смягчить санкционную политику в отношении его режима, считает оппозиционер.

Последние заявления Путина

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки, выдвинув ряд требования к странам Запада. Среди них - подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставки сельхозтехники, отмена ограничения на страхование судов с российским зерном и их доступа в порты.

Кроме того, Кремль хочет восстановить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса и разблокировать ряд зарубежных активов и счетов.

Во время заседния Совбеза РФ Путин заявил, что Польша хочет ввести на территорию Украины свои войска, чтобы оккупировать их.

Также он назвал земли на западе Польши "подарком Сталина", который они получили "благодаря СССР".

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