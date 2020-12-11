Накануне шестилетняя девочка рассказала, как тренер по шахматам ее развращал с начала учебного года. Его задержали, а он попытался сбежать.

В Москве задержанный за домогательства к шестилетней девочке тренер по шахматам Валентин Курилов выпрыгнул из окна пятого этажа во время допроса, чтобы сбежать.

Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Мастер FIDE по шахматам с 25-летним стажем на протяжении нескольких месяцев домогался до 6-летнего ребенка в дошкольном учреждении, где он и работал. После того, как ребенок рассказал о случившемся родителям, подонка задержали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допроса его не смутила высота здания, и он предпринял попытку сбежать: «Выпал из окна пятого этажа, упал на козырек, но остался жив. Мужчина сразу же скрутили».

Задержание педофила в Москве: другие подробности

Как пишет Telegram-канал Mash, 44-летний Валентин Курилов работает в школе №1329 и ведет дошкольников.

Читайте такжеВ России задержали 15-летнего маньякаМать одной из девочек из этой группы обратилась в полицию и рассказала о сексуальном насилии над своим ребенком, которое происходило с начала учебного года прямо в помещении школы. Ребенок сумел найти силы рассказать об этом маме только в декабре.

«Мать говорит, что преподаватель засовывал девочке руки в трусы, трогал и другие подробности, которые писать не хочется», – говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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Автор: Катерина Шварц