Мэр Москвы призвал жителей города не идти на путинский парад Победы 24 июня

Ранее в столице РФ досрочно отменили режим самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня в городе не планируется никаких массовых мероприятий, и рекомендовал жителям города оставаться дома.

Об этом он заявил в эфире российского телевидения, пишет "Медуза".

"Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал он.

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В Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции, который действовал более двух месяцев. Отмена произошла досрочно - предполагалось, что самоизоляция продлится как минимум до 14 июня.

Отмену самоизоляции в Москве связывали с необходимостью проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 1 июля. По по данным СМИ, перед этим с Собяниным говорил лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявляли, что решение об отмене ограничений глава города принял сам.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что не пригласили президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву 24 июня, поскольку "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы".

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