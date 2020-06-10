Кремль не пригласил Зеленского на парад, поскольку "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника"

По словам Пескова, нет подтверждения участия в параде президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Кремле заявили, что не пригласили президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву 24 июня, поскольку «Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я вам сказал, что акцент делается на возобновлении приглашений главам государств СНГ. Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом работать в этих структурах и ни разу сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», – сказал Песков.

По его словам, нет подтверждения участия в этих мероприятиях президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сказал Песков, уже заявили о готовности приехать на парад в Москву представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, есть подтверждения от Сербии, Хорватии и оккупированных Россией грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Как известно 24 июня российские оккупационные администрации намерены провести парады в Донецке и Луганске.

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