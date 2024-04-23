По словам Ильи Евлаша, враг пытался попасть в башню целенаправленно.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного телемарафона прокомментировал удар РФ по теле башне 22 апреля.

"Я не думаю, что так случайно могло случиться. Ударили по башне, еще и в самую середину. Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства. Враг пытался попасть", - сказал Евлаш.

Кроме того, он также добавил, что пока неизвестно, чем именно россияне нанесли удар по телебашне в Харькове.

"Тип ракеты, которой был нанесен удар, пока устанавливается. Сейчас рассматриваются различные версии. В частности, что это была управляемая авиационная ракета. Однако, эксперты уже смогут с точностью сказать, проанализировав обломки этой ракеты", - отметил Евлаш.

Удар по телебашне в Харькове: что известно

Российские войска днем, 22 апреля, нанесли очередной удар по Харькову. Впоследствии в сети появилось видео, как в результате попадания ракеты, часть харьковской телебашни обвалилась.

На этот удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этот удар - "очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации".

По информации от Офиса прокурора, по предварительным данным, удар по телебашне РФ нанесли ракетой Х-59. Сейчас ими начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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