Конструкцию телебашни планируют восстановить после завершения войны.

Разрушенную в результате вражеского обстрела конструкцию телебашни в Харькове будут восстанавливать после завершения войны с Россией. Об этом сказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас занимаются ликвидацией последствий обстрела телебашни, но полностью оценить ситуацию возможно только после полного разбора завалов и анализа состояния оборудования.

"Однако уже имеем сдержанные оптимистичные прогнозы... Если мы говорим о восстановлении самой конструкции, то, наверное, это после войны, поскольку ее высота почти 250 метров. Поэтому восстановительные работы с технической точки зрения сейчас, наверное, нецелесообразны", - заявил Синегубов.

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По его словам, сейчас устраняются последствия удара оккупантов, чтобы восстановить "функционал, который несла эта башня".

"Это сложности с фактически цифровым телевещанием. Однако там альтернатива есть", - отметил глава ОВА.

Он уточнил, что речь идет о таких альтернативах как Интернет, кабельное телевидение, которое имеет большинство жителей города и прилегающих территорий, спутниковое телевидение. Мобильная связь также есть.

"Относительно той телесвязи, которую получали по устройствам Т2, то сейчас будем думать и уже фактически приступили к устранению последствий. Я полагаю, что в ближайшее время будем иметь по этому направлению положительный результат", - заверил Синегубов.

Вражеский удар по телебашне в Харькове 22 апреля - что известно

22 апреля Россия в очередной раз атаковала Харьков. Под удар врага попала телебашня города. Разрушена ее конструкция.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар является запугиванием горожан, попыткой ограничить Харьков в связи и доступе к информации.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш считает не случайным попадание оккупантов в телебашню, потому что удар пришелся по середине конструкции. По его словам, скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства.

По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Оккупанты попали по ней ракетой Х-59.

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