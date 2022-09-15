Российские депутаты местных властей начали бунтовать против Владимира Путина.

Сначала питерские муниципальные депутаты предложили Государственной думе РФ обвинить российского президента в государственной измене. Мол, все у него получилось плохо: НАТО теперь расширяется, Россия – беднеет, а "специальная операция" не удалась.

Но как только к ним пришла милиция с открытием уголовного дела, как питерцев поддержали муниципальные депутаты из Москвы. Поддержка эта заключалась в сборе подписей за отставку Владимира Путина с поста президента.

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"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента Владимира Путина наносят ущерб будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ", – говорится в петиции.

Правда, с момента своего появления, петиция собрала мизерное количество подписей – меньше сотни. А это, учитывая численность муниципальных образований в Российской Федерации, – капля в море. Фактически, это вообще ничего.

Скорее всего, против этих депутатов теперь будут применены санкции и может начаться политическое давление

Более того, это обращение не от депутатов города Москвы и города Санкт-Петербурга, а от представителей еще меньшего уровня самоуправления. По сути, от депутатов районных советов. В России они, скорее всего, не имеют большого значения, поэтому именно в муниципальных округах могла остаться возможность выбора депутатов с оппозиционной к кремлевской власти позицией.

Кроме того, скорее всего, против этих депутатов теперь будут применены санкции и может начаться политическое давление. Ни для кого не секрет, что законодательство РФ разработано таким образом, чтобы можно было наказать любого, несогласного с политикой Кремля. По этим причинам, кстати, о каких-то надеждах на возможную смену власти в РФ говорить рано.

Конечно, не исключено, что подобные обращения в Госдуму будут еще, но все равно это все еще единичные случаи. Если бы движение за отставку российского диктатора насчитывало 10 тысяч депутатов, ситуация имела бы другой вид. Ведь такое количество несогласных с политикой Кремля депутатов, возможно, повлияло бы и на настроения в обществе.

Этот демарш – лишь хороший информационный повод поговорить об этом. Не более

Поэтому пока говорить, что эта тенденция перейдет в протестные акции или какие-то другие мероприятия, нельзя.

Пока "флешмоб" российских депутатов – представителей местной власти не стал массовым, вряд ли он хоть каким-то образом повлияет на ситуацию в РФ. И хотя подобные случаи ярко показывают, что политику Путина все-таки поддерживают не все в РФ, этот демарш – лишь хороший информационный повод поговорить об этом. Не больше.

Ситуация в России может обостриться, если появится веская причина для ослабления действующего режима. Например, когда в Госдуме будет немало действительно недовольных политикой Путина. И этой причиной вполне может стать поражение россиян в Украине.

Анатолий Бондарчук, аналитик Гражданской сети "Опора"