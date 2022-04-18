Есть погибшие, много раненых, но в Минобороны РФ не готовы признать все это.

Моряки с российского крейсера "Москва", которым удалось выжить, начали звонить своим родственникам и рассказывать о том, как все происходило. Мать одного из матросов уже пообщалась с журналистами и рассказала, почему РФ не освещает ситуации на крейсере.

Об этом она рассказала изданию "Новая газета. Европа".

Мать матроса-срочника, которого призвали на службу в одном из российских городов-миллионников, узнала о том, выжил ли ее сын, только 15 апреля, через два дня после инцидента на крейсере.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили", - рассказала женщина.

Она решила рассказать историю своего сына, но боится за его жизнь, поэтому не называет своего имени и хочет сохранить анонимность. Мать матроса боится, что его могут "наказать" за реальную информацию о количестве погибших.

"Я не хочу афишировать все это на публику, потому что я подставлю своего сына. Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер. Вы поймите меня тоже, мне страшно. Это очень страшно. Это жутко, и я не знаю, как дождаться мне своего сына", - призналась россиянка.

По словам женщины, на крейсере погибло около 40 человек, также есть пропавшие без вести и много раненых.

"Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты. В общем, когда мне 15 числа уже сын позвонил, он плакал. Он говорит: "Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно", - поделилась мать россиянина.

Теперь женщина боится за своего сына. Она хочет, чтобы матрос вернулся домой. Но из-за странной реакции со стороны Минобороны РФ в этом есть сомнения.

"Я не знаю, как пережить, как дождаться сына своего, чтобы он дослужил, вы меня поймите правильно... Это ужасно. И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение", - добавила женщина.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке. После этого в России заблокировали мультик про субмарину "Нептун" и фашистский эсминец Z, а крымчане перестают верить в то, что им говорят по ТВ и в РосСМИ.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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