В брюхе кашалота мужчины обнаружили ценную амбру.

Рыбаки из Йемена - одной из беднейших арабских стран - нашли в брюхе мертвого кита редкое дорогое вещество - амбру.

Как сообщает BBC, в туше кашалота, плавающей в Аденском заливе, 35 рыбаков обнаружили амбры на 1,5 млн долларов.

"Найти амбру это найти сокровище. Один рыбак позвал нас утром и сказал: "Там кит, и в нем может быть амбра". Мы сказали, пойдем посмотрим. Приблизившись, мы почувствовали этот сильный запах. У нас было ощущение, что в этом ките что-то есть. Мы решили вытащить тушу на берег и разрезать, чтобы посмотреть, что там в животе. И да, там была амбра. Запах был не очень приятным, но это означало много денег", - рассказал журналистам один из участников событий.

Вырученные средства рыбаки решили разделить поровну между собой, а также помочь деньгами другим жителям деревни. При этом они говорят, что все равно будут продолжать заниматься рыболовством.

Справка УНИАН. Амбра - это твердое горючее воскоподобное вещество со специфическим запахом. Оно образуется в пищеварительном тракте самцов кашалотов, когда проглоченные ими кальмары раздражают своими клювами слизистую китового кишечника, и встречается редко - примерно у 5% особей. Амбра высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха для изготовления дорогих духов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова