США рассылают россиянам СМС с предложением "сдать" причастных к вмешательству в американские выборы

В посольстве США в России подтвердили, что это они рассылают сообщения.

Посольство США в РФ начало рассылать СМС россиянам с предложением сообщить за вознаграждение в 10 млн долларов о возможных причастных к вмешательству в выборы американского президента.

Об этом сообщает издание «Znak.com».

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В сообщении есть ссылка на верифицированный аккаунт программы Госдепа Вознаграждение за справедливость (RFJ) в Twitter.

Такое сообщение, в частности, получил и депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков, который опубликовал скриншот СМС.

В посольстве США в России подтвердили изданию It's My City, что это они рассылают сообщения.

«Да, это настоящая программа, представленная вчера госсекретарем Помпео. Рассылка - часть кампании, которая включает и другие социальные сети, например, Twitter», - ответили в диппредставительстве.

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