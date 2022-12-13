Российского чиновника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Национальная полиция обнаружила у депутата Госдумы Российской Федерации 11 квартир в Киеве. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Такой информацией поделился пресс-служба Национальной полиции в официальном Telegram-канале. Имя депутата не называется, но сказано, что он родился в 1968 году в Мариуполе. Согласно данным правоохранителей, чиновник также брал участие в так называемой "спецоперации".

Под это описание подходит Дмитрий Саблин, депутат Госдумы Российской Федерации от партии "Единая Россия". Сообщается, что он вместе с другими своими коллегами голосовал за предоставление разрешения на введение войск в Украину. Чиновник также получил медали "за отвагу" и "за освобождение Мариуполя" от так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.

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"Кроме того, в ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных Голосеевским судом г. Киева обысков. Во время указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в городе Киеве", — рассказали правоохранители.

Последние громкие сообщения о подозрении

Двое бывших офицеров ВСУ перешли на сторону врага и воюют против Украины. Они обвиняются в государственной измене.

Ректору Почаевской духовной семинарии Московского патриархата сообщили о подозрении. Он использовал фальшивый профиль в социальных сетях, чтобы публиковать деструктивный контент.

Правоохранители в конце ноября сообщили о подозрении заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, который голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей Украины.

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