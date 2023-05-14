С девушкой провели беседу и заставили на камеру "раскаяться в содеянном".

В Мелитополе 25-летняя девушка сорвала флаг России в одном из кафе, за это ей грозит до года тюрьмы.

Как сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь", событие произошло в начале мая. В одном из кафе посетительница сорвала со стены российский флаг и бросила его на пол. Этот момент попал на камеру наблюдения заведения.

"Бдительный" директор сообщил об инциденте в "полицию", и девушку нашли. Как сообщили оккупанты, с ней провели беседу и заставили на камеру "раскаяться в содеянном", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также в отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье 329 УК РФ за "надругательство над государственными символами рф". Санкции статьи предусматривают до года лишения свободы.

Оккупанты в Мелитополе

Сейчас в Мелитополе оккупанты чувствуют себя неспокойно и готовятся к побегу.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о сумасшедших автомобильных очередях в сторону Крыма. Также он сообщал, что оккупанты сжигают мешками документы в помещении полиции и вывозят из паспортного стола технику в РФ.

Также Федоров отмечал, что оккупанты сами устраивают взрывы в Мелитополе, чтобы ускорить эвакуацию и самим сбежать из города.

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