Российские полицаи четыре часа искали нападавшего и не нашли, после чего заявили, что это был самообстрел.

В Брянске полицейские несколько часов искали по всему городу преступника, который выстрелил в солдата, охранявшего военный склад. Выяснилось, что стрелком был другой солдат из этой же части, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел накануне вечером. На территории воинской части прозвучали два выстрела, один военнослужащий получил ранения. В Брянске ввели план "Сирена" и принялись разыскивать нападавшего – мужчину, одетого во всё тёмное и с оружием.

Спустя четыре часа безуспешных поисков выяснилось, что никто на военную часть не нападал. Стрелком оказался другой солдат – сослуживец пострадавшего. Утверждается, что он выстрелил случайно.

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Кто и зачем выдумал историю с мифическим стрелком, одетым во все черное, не уточняется. Впрочем, не исключен вариант, что полицейские решили списать инцидент на самих солдат, чтобы не искать настоящего преступника.

Инциденты с российскими солдатами в России

Бардак и анархия – обычное состояние российских силовых органов. Так, накануне стало известно, что причиной взрыва и масштабного пожара в ростовском погрануправлении ФСБ стала попытка разобрать украинский беспилотник с нарушением всяких мер предосторожности.

Примечательно, что почет и уважение к российским оккупантам есть только в официальной риторике властей. Внутри российского общества ничего подобного нет. К примеру, недавно в одном из ночных клубов РФ местная охрана жестоко избила "добровольца", вернувшегося с войны в Украине. Прибывшая на вызов полиция также приложила руку к избиению. В итоге "освободитель" скончался.

Впрочем, рашисты рады убивать себя и самостоятельно. Как стало известно из соцсетей, на учебной военной базе под Санкт-Петербургом загадочно погибли трое курсантов. Перед смертью у них пошла пена изо рта. Накануне курсанты были в увольнительной и, по всей видимости, отравились стекломоем или другим спиртосодержащим ядом.

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