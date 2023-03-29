В видеоролике есть момент, когда бойцы встречают гражданский автомобиль с российскими номерами.

"Русский добровольческий корпус" опубликовал видео своего проникновения в Брянскую область, которое произошло 2 марта.

"После событий в Брянске прошёл почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2-ого марта", - говорится в сообщении в телеграм-канале РДК.

Создатели видео обещают, что зрители узнают "что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ".

Видео дня

В видеоролике есть момент, когда бойцы встречают гражданский автомобиль с российскими номерами и кричат: "Тут спецоперация, диверсанты, назад, ФСБ" и требуют, чтобы машина ехала в обратном направлении.

Заход РДК в Брянскую область - детали

Представители Российского добровольческого корпуса 2 марта провели операцию на территорию Брянской области РФ. Они заявили, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Позже командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что украинские власти знали об их операции в Брянской области. Без согласования группу просто уничтожили бы во время пробы пересечения границы.

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