В Белгородской области российский захватчик напал на компанию, которая слушала песню Верки Сердючки "Гуляночка".

Как сообщает 9 канал, инцидент произошел на базе отдыха "Шоколад" в городе Старый Оскол. Несколько семейных пар с детьми включили песню Андрея Данилко, однако это не понравилость участникам войны против Украины, которые отмечали свадьбу неподалеку.

Российский захватчик "сделал замечание" отдыхающим, но они проигнорировали его. Тогда он достал нож. На место вызвали четыре наряда полиции, они задержали и нападавшего, и его жену. По данным журналистов, она также служит в российской армии.

В компании, которая слушала песню Верки Сердючки, сказали, что им нравится песня "Гуляночка", поэтому никто не может запретить им ее слушать.

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