Наемников ЧВК "Вагнер" ждет интеграция в вооруженные силы РФ, уверен обозреватель.

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его двух заместителей наемников интегрируют в российскую армию и снова отправят в Украину на убой, прогнозирует военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Наемников ЧВК "Вагнер" ждет интеграция в вооруженные силы РФ, они уже подписывают контракты с Министерством обороны, там не будет никакого сопротивления. Их интегрируют и подчинят под МО РФ, и в скором времени они появятся в зоне боевых действий в Украине, где их будут успешно утилизировать в формате "живого мяса", - уверен эксперт.

Куда именно отправят "вагнеровцев", будет зависеть от ситуации на фронте, отметил Коваленко.

"Все будет зависеть от того, какая зона будет на тот момент наиболее "горячая". Это может быть и юг. Все будет определяться ситуацией на фронте, где они будут более нужны… Там, где будет не хватать ресурса. А ресурса российским оккупационным войскам сейчас не хватает по всей линии боестолкновений", - добавил он.

"Вагнеровцы" переходят на сторону Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, по словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева "вагнеровцы" цже сейчас начали переходить на сторону россиян, которые воюют за Украину. Кроме того, он уверен, что после смерти Пригожина среди сторонников вторжения в Украину возрастет уровень ненависти к военному руководству РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: