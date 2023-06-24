Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро - 100 рублей.

Российский рубль рухнул на фоне разворачивающегося военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает РИА-Новости, крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро - 100 рублей. Отмечалось, что самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязьбанке - 84,87 и 93,06. В Сбербанке - 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

По состоянию на 13.30 в Москве курс обменников на покупку доллара колеблется в районе 80-85 рубль/доллар, а вот продают валюту обменники по 95-100, ингда даже по 200.

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При этом во многих обменниках и банках курс валют заморожен со вчерашнего вечера.

Мятеж Пригожина - что известно

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов приказали обстреливать его наемников.

Вскоре Пригожин заявил, что пойдет останавливать коррумпированное руководство Минобороны РФ.

Сейчас, по сообщениям СМИ, "вагнеровцы" захватили Ростов, идут военные действия, в частности, сбиты несколько вертолетов ВС РФ, которые обстреливают мятежников.

В России по тревоге подняли ФСБ и кадровые войска, на улицах многих российских городов, в том числе Москвы, появилась военная техника, блокируют дороги.

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