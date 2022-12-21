Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. Принятый российскими депутататами законопроект предполагает введение трех новых статей в уголовный кодекс.
Как пишет издание The Moscow Times, за склонение к диверсии или вербовке будет предусмотрено наказание от 8 лет до пожизненного, штраф до 700 тыс. руб. За обучение диверсиям россиянам будет грозить от 15 лет до пожизненного
В то же время наказание для руководителей диверсионных организаций и их участников будет составлять от 15 лет до пожизненного заключения и штраф в размере 1 млн руб.
Госдума РФ: скандальные заявления и решения
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, если они были совершены ради "защиты интересов России". Так российские власти хотят сделать пребывание в Украине "более привлекательным" для оккупантов.
Ранее одиозный представитель партии "Единая Россия" и депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулев нашел новую цель для ракетных атак. Он призвал бомбить Лондон.
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