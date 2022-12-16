В ЦНС подчеркнули, что так российские власти хотят сделать пребывание в Украине "более привлекательным" для оккупантов.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, если они были совершены ради "защиты интересов России".

Как сообщили в Центре национального сопротивления, сомнений в том, что закон примут в целом, нет.

"Фактически, оккупанты доказывают то, что они настоящие террористы. Мародерить, убивать, насиловать – теперь это все разрешено россиянам на временно оккупированных территориях Украины. Это нужно военно-политическому руководству РФ, чтобы сделать службу в Украине "более привлекательной" для оккупантов. Которые не имеют нормальных условий жизни в семье, могут украсть стиральную машинку или холодильник и не отвечать за свои зверства, что они совершают над гражданскими", – говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления призвали население оккупированных территорий, по возможности, эвакуироваться.

Что происходит на оккупированных территориях

Российские войска на временно оккупированных территориях Украины создают пыточные для детей. Дети там находятся в ужасных условиях. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие камеры обнаружили в освобожденном Херсоне.

Кроме того, российские захватчики планируют увеличить число сотрудников следственного комитета на временно оккупированных территориях Украины на 44 тысячи человек. В Центре национального сопротивления сообщили, что фактически речь идет о легитимизации и организации репрессивной машины на захваченных территориях Украины.

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