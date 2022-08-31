Извращенец пригодился россиянам, отметили журналисты.

В захваченном Мелитополе Запорожской области россиянам пригодился бывший учитель-извращенец, который пять лет назад работал в лицее №5 и, по официальным данным, уволился по собственному желанию. Во время оккупации города горе-педагог гнал самогон и продавал его.

По неофициальным сведениям, учителя уволили из лицея после того, как он принес с собой несколько фаллоимитаторов и похвастался ими перед 11-классницами, сообщает Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

"Директор лицея отправила его к психиатру. Есть информация, что мужчина после того инцидента пребывал на учете в психдиспансере. В больнице извращенцу якобы даже выдали справку о том, что ему категорически запрещено работать в учебных заведениях", – отмечается на канале.

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Все эти годы мужчину лечили дома. "Но пришла русская армия и извращенец пригодился. Сегодня его уже приняли в школу №20, где с 1 сентября он будет преподавать", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе появилась информация, что мужчина в Новом Мелитополе на ул. Гагарина во дворе многоэтажного дома гонит самогон и продает его в пластиковых стаканчиках на лавочке возле подъезда. Журналисты выяснили, что такой незаконный бизнес организовал именно этот горе-учитель.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противникам удалось захватить Мелитополь.

По сведениям росСМИ, в городе половина учителей отказались выходить на работу. Пропагандисты предложили устроить "ГУЛАГ" для украинских учителей, которые "не научились любить" РФ.

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