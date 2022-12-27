Среди множества салатов ваши родные и гости точно запомнят эту вкусную новинку.

Новый год стремительно приближается, поэтому самое время думать над праздничным меню. Этот праздник для многих семей символизирует уют и семейное тепло, поэтому хозяйки тщательно продумывают каждое блюдо, стараясь порадовать родных.

Ранее УНИАН делился советами, как приготовить морковный торт на Новый год 2023, а сегодня выберем вкусный салат на Новый год.

В арсенале каждой хозяйки точно есть проверенные рецепты праздничных салатов. Впрочем, на Новый год 2023 хочется чего-то более оригинального, чем просто салат с курицей и грибами или салат с курицей и кукурузой. Фуд-блогерКатя Кудляк предлагает разнообразить праздничный стол теплым салатом с карамелизированными мандаринами и курицей.

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Салат на Новый год Кролика - рецепт

Теплый салат с карамелизированными мандаринами и курицей точно удивит ваших родных. Они будут в восторге от необычного вкуса и оригинальной подачи. Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто ищет легкий салат на Новый год 2023.

Что вам нужно:

200 г мандаринов;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. воды;

250 г куриного филе;

приправа к курице;

50 г микса салатного;

6-7 помидоров черри.

Для соуса:

20 г оливкового масла;

1 зубчик чеснока;

соль;

перец.

Кстати, соус можно усовершенствовать по собственному рецепту, например, добавить немного лимонного сока или соевого соуса, если вы любите более насыщенный вкус.

Салат из курицы на Новый год - особенности процесса

Шаг 1. Начните с соуса. Смешайте масло с выжатым чесноком, солью и перцем, а затем оставьте насыщаться вкусом.

Шаг 2. После этого замаринуйте филе. Для этого необходимо избавиться от лишних прожилок, разрезать его на две части вдоль, посыпать приправой к курице и оставить на 15 минут. После этого поджарьте на растительном масле до готовности.

Шаг 3. Займитесь мандаринками. Очистите их от кожуры, разделите на дольки. На сухую антипригарную сковородку необходимо всыпать сахар и на умеренном огне довести его до легкого карамелизирования. Следите, чтобы сахар не сгорел. После этого добавьте воду и выложите мандаринки. Необходимо прожарить их в карамели ~3 мин.

Шаг 4. Формируем презентацию. На большую тарелку выложите салатный микс, нарезанную слайсами курицу, мандаринки, помидоры черри, полейте соусом и сразу подавайте на стол.

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