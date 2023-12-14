РосСМИ заявляют, что туда долетели дроны.

Ночью неизвестные БПЛА "пилотировали" над территориями Подмосковья и, вероятнее всего, добрались до местных воинских частей и нефтебазы.

Об этом утром 14 декабря пишут росСМИ, уточняя последствия атаки. Тревожными сообщениями о работе ПВО еще ночью отметился мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, было несколько попыток атаки. Во время первой неизвестный дрон, летевший на Москву, "сбили" в Наро-Фоминском городском округе в районе 02:35. В 04:25 утра Собянин отчитался о "ликвидации" следующего дрона в том же округе. О наличие пострадавших или же о критических разрушениях Собянин не сообщил.

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Минобороны РФ утром заявило об удачной "ликвидации" 9 дронов и традиционно обвинило в "террористическом" поведении и попытке бить по территории России Киев. Как уточнило ведомство, дроны ПВО РФ "сбила" над территориями Калужской и Московской областей.

В то же время Baza уточнила, что этой ночью БПЛА пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье: с дронами Россия "боролась" в Алабино и Подольске.

РосСМИ утверждают, что первый дрон сбили в 3 км Алабино районе 3:30 утра.

"Спустя час в том же районе был сбит ещё один беспилотник. Кроме того, ближе к 5 утра дрон попытался атаковать воинскую часть в Подольске. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также Baza пишет, что "дроны ВСУ" пытались добраться к Володарской нефтебазе в Раменском районе Подмосковья. "Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников", - добавило росСМИ.

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами - первые последствия

Ночь на 14 декабря стала для украинцев очередным испытанием в связи с длительной воздушной тревогой: РФ запустила по украинским территориям порядка 42 иранских дронов, начав пуски волнами с вечера 13 декабря.

В итоге силы ПВО сбили 41 цель, однако масштабные разрушения из-за действий России зафиксированы на юге Украины. 32 дрона было ликвидировано над Одесской областью, также досталось Подунавью. По данным Сил обороны юга, пострадали десятки зданий и люди. Пока что известно об 11 раненых украинцах (среди них 3 - дети).

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