В России идет "грамотная нейтрализация" образа группы "Вагнер" / фото t.me/orchestra_w

Аналитик Фонда "Вернись живым" Мария Кучеренко во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала, какое будущее ждет группу "Вагнер" после гибели ее главаря Евгения Пригожина и одного из лидеров Дмитрия Уткина - офицера спецназа ГРУ, который увлекался идеями Третьего Рейха.

"Сейчас мы видим, что после ликвидации Пригожина происходит определенный замер его популярности. Определенный замер популярности группы "Вагнер", как таковой", - сказала Кучеренко.

Она отмечает, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал гибель Пригожина, отметив, что тот был "талантливым бизнесменом", и обещал не забывать, о "вкладе "Вагнера".

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По словам Кучеренко, сейчас создаются стихийные мемориалы Пригожину и Уткину, какие-то фан-группы, есть некоторое паломничество на могилы вагнеровцев. Но, Пригожина похоронили, не оказав определенные воинские почести, которые он должен был получить от Кремля. 

"То есть не произошло определенного ритуала погребения, или нам это не продемонстрировали. И тут встает вопрос о наследстве "Вагнера". Символическое наследие. Если образ будет до сих пор популярным, возможно он будет сохранен, но мне кажется, что сейчас речь идет о такой грамотной нейтрализации образа группы "Вагнер", как целостной единицы", - отмечает Кучеренко. 

По ее словам, с одной стороны глорификацию "Вагнера" и лично Пригожина не запрещают, с другой - какого-то однозначного ответа на то, как будет развиваться судьба группы в РФ тоже не дают. 

По мнению Кучеренко, это вполне сознательные действия, которые направлены на то, чтобы как-то стабилизировать внутреннюю ситуацию и ее восприятие элитами РФ.

Аналитик считает, что даже если от "Вагнера" как целостной концепции откажутся, это не значит, что определенные командиры группировки не найдут себя в других проектах, например, в ЧВК "Редут". По некоторым данным, бывший начальник штаба "Вагнера" Андрей Трошев уже вербует "вагнеровцев" в другие структуры. 

В то же время, если в РФ примут решение оставить "Вагнер", его может возглавить, например, один из нынешних командиров ЧВК Антон "Лотос" Елизаров.

В любом случае, по мнению Кучеренко, ликвидация, гибель или отстранение определенного лица мало что меняет в этом контексте для Украины. Нет разницы, какое название будет носить проект, который создается "под крышей" российских спецслужб.

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Ликвидация Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Все, кто был на борту, включая Пригожина и Дмитрия Уткина, погибли.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно был ликвидирован российскими властями. А если окажется, что ликвидация Евгения Пригожина была все же инсценировкой, то это будет окончательное "обнуление" авторитета Владимира Путина.

В Интситуте изучения войны считают, что после почти достоверного убийства главаря ЧВК Пригожина, ее основателя Дмитрия "Вагнера" Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова эта частная военная компания больше не будет существовать.

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