"Пружина" протестного ядра в России постепенно сжимается.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о дальнейшей судьбе "вагнеровцев" и оценил возможность нового бунта в России.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе частной военной компании "Вагнер" и ее бойцов после ликвидации Пригожина.

"Министерство обороны (России - УНИАН) воплощает свой замысел и оно пытается всех бойцов и все структуры Евгения Пригожина взять под свой контроль. Поэтому, конечно, в основной части - это люди, которые умеют воевать, которым нужны эти контракты в Африке, - не исключено, что они окажутся, возможно, в других частных компаниях, то есть фактически военизированных формированиях", - отметил Бузун.

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Он также не исключил, что кто-то из "вагнеровцев" подпишет контракты с Минобороны России. "То есть в большей части им все же придется пойти на сотрудничество с правительством", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, будут и "идейные" "вагнеровцы", которые таких контрактов подписывать не захотят. "На них уже есть спецслужбы. Мы видим, что сотрудники Федеральной службы безопасности проводят, так сказать, профилактические беседы. Таким образом они берут под свой "колпак" и под контроль таких бойцов", - отметил Кузан.

На вопрос, каких шагов ожидать в дальнейшем от ФСБ, эксперт отметил, что "факт ликвидации и Пригожина, и Уткина свидетельствуют о том, что Путин уже укрепился".

"То есть что они настолько укрепили свою власть, что могут расправиться с лидерами повстанцев. И здесь речь идет не только о самих наемниках, то есть о Пригожине, речь идет и о российском генералитете. Самым крупным лицом был командующий Военно-космических сил Суровикин. Но были также и другие военнослужащие", - сказал Кузан.

По его словам, все эти люди находятся под контролем. В отношении тех, кто не захочет идти на сотрудничество, "репрессивная российская машина включится на полную".

Отвечая на вопрос, не будет ли в России нового бунта, Кузан сказал: "Нет. По состоянию на сейчас, по расчетам самих россиян, они наоборот укрепились и они обезглавили это военизированное формирование (ЧВК "Вагнер" - УНИАН). То есть рассчитывать на то, что бойцы Пригожина поднимут бунт или же как-то оформятся в более массовую группировку, пока не представляется возможным".

В то же время эксперт отметил, что речь идет о краткосрочной перспективе. "А в долгосрочной – те от 8 до 20% партии сторонников войны (и здесь мы берем также и сторонников Пригожина, и сторонников Игоря Гиркина) - они же никуда не делись. Они все еще не довольны Путиным, они все еще не довольны Шойгу и Герасимовым", - сказал Кузан.

Так, добавил он, стоит учесть наличие стабильного протестного электората, который уже настроен радикальнее. "То есть однозначно, что в перспективе Путин получит, конечно же, взрыв на основании этого электорального ядра", - отметил эксперт.

Кроме того, на вопрос о конспирологической в пользу того, что Пригожин на самом деле может оказаться живым, Кузан подчеркнул - вообще не имеет значения, скончался ли он.

"В российском сознании была атака на самолет. То есть это однозначно было покушение на Пригожина, успешное покушение. И фактически он исчез. То есть это значит, что для этой радикально настроенной части общества Путин совершил это преступление. Без приказа Путина это невозможно осуществить. Конечно, и Шойгу, и Герасимов - это прямые заинтересованные лица в совершении данного преступления", - сказал эксперт и добавил, что "пружина" протестного ядра сжимается.

Популярность Пригожина даже после смерти создает проблемы Путину

Как известно, 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Пригожин, а также другие топ-офицеры ЧВК "Вагнер".

Впоследствии Путин своим указом обязал наемников ЧВК "Вагнер" и ряда других формирований принести присягу на верность России.

Издание The Washington Post в своем материале отметило, что неизменная популярность Пригожина даже после его гибели является вызовом для диктатора Путина. Мемориалы, которые возвеличивают Пригожина, появились несмотря на скоординированную пропагандистскую кампанию Кремля, направленную на то, чтобы запятнать его как жадного преступника и предателя России.

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