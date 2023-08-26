Если окажется, что ликвидация Евгения Пригожина была все же инсценировкой, то это будет окончательное "обнуление" авторитета Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не сомневается в том, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно был ликвидирован российскими властями в результате авиакатастрофы. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Учитывая психотип Путина, ни одного варианта, что Пригожин выжил, не существует, потому что Путин был абсолютно обнулен даже неудачным мятежом, Путин был абсолютно дискредитирован в глазах своей элиты, они перестали на него смотреть, как на "пахана". А в России сегодня построена система власти "паханского" типа, криминального типа, и "пахан", "авторитет" не может быть таким, каким Путин был последние два месяца, и именно ему нужно было показательно уничтожить Пригожина", - сказал он.

Учитывая это, по словам Подоляка, если окажется, что ликвидация Пригожина была все же инсценировкой, то это будет окончательное "обнуление" авторитета Владимира Путина.

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"Если Пригожин где-то "всплывет" - это будет окончательное "обнуление" Путина, его просто не существует, после этого. Его просто пристрелят в кабинете. Потому что будут понимать, что он "лох". Вот так будут воспринимать Путина, если Пригожин где-то воскреснет", - сказал он.

Также Подоляк рассмотрел еще одну конспирологическую версию о том, что Пригожина все же оставили живым.

"Например, первый самолет сбивают и говорят, что там был Пригожин, и де-юре он умирает, во второй спецназ заходит, когда он приземлился в Москве, забирает Пригожина, его отвозят на спецбазу, там его пытают и это в онлайне смотрит Путин, который сильно им обижен. Это еще хуже для Пригожина. Это как версия может быть, но это не отменяет, что его убили, потому что его будут пытать и прямо в эфире перед Путиным он умрет", - сказал он.

По словам советника главы Офиса президента, руководству РФ понадобилось какое-то время, чтобы подготовиться к ликвидации руководства ЧВК и прибрать к рукам активы Пригожина, в том числе, в Африке.

Ликвидация Пригожина - что нужно знать

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" на Москву, чтобы "остановить" министра обороны России Сергея Шойгу. 24 июня "вагнеровцы" установили контроль над Ростовом и дошли до Московской области, сбив по дороге несколько российских вертолетов и самолет. За 200 км до столицы РФ Пригожин резко остановил колонну, после чего она отправилась в Беларусь, получив гарантии безопасности от диктатора Лукашенко.

23 августа на территории России потерпел крушение самолет Евгения Пригожина, в котором якобы находился он и другие топ-офицеры ЧВК "Вагнер". Все 7 пассажиров самолета и 3 члена экипажа погибли.

По словам американских аналитиков, после почти достоверного убийства главаря ЧВК Пригожина, ее основателя Дмитрия "Вагнера" Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова эта частная военная компания больше не будет существовать.

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