"Неверующие заслуживают смерти": соцсети шокированы детским Youtube-шоу российских евангелистов (видео)

Выпуски "Воскресной школы" предназначены для аудитории от трёх до пяти лет.

Пользователи соцсетей обратили внимание на нарезку из детской передачи «Воскресная школа», которая выходит на YouTube-канале пермской церкви евангелистов «Новый завет». Ведущие озвучивают для юных зрителей крайне радикальные идеи.

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Как сообщает TJournal, первую часть видео взяли из выпуска шоу о Пасхе. Шоу ведёт «тётя Лена» вместе с куклой по имени Серёжа. В начале они молятся, смотрят на танцы, а затем ведущая рассказывает о жизни Иисуса. Когда «тётя Лена» отвечает на вопрос, почему Иисуса распяли, она подчёркивает, что все «злые» люди «заслуживают ужасной смерти», если не верят в Бога.

«Когда люди ведут себя очень плохо, не верят в господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Мы бы с вами, ребятки, бы тоже заслужили смерти, потому что мы тоже часто бываем непослушными», - заявляет ведущая.

Далее «тетя Лена» показывает на «Сереже», как пытали Иисуса, при том делает это очень наглядно – тыкая куклу гвоздями и надевая на голову терновый венок. Ведушая спрашивает у «Сережи», больно ли ему. Тот отвечает: «Да, очень больно».

Вторую часть ролика взяли из выпуска «Всегда радуйтесь», в котором ведущая Кристина рассказывает Серёже о страданиях апостола Павла — тюрьме, кораблекрушении и побиением камнями.

Православие — самая мирная религия pic.twitter.com/35Z9yKomLB — Holycrapter (@sicksist) May 26, 2020

Отмечается, что выпуски «Воскресной школы» выходят на сервисе YouTube Kids с апреля 2020 года. В описании указано, что они предназначены для аудитории от трёх до пяти лет. Канал ведут учителя детского служения церкви «Новый Завет» — они называют себя евангельскими христианами.

«Новый Завет» зарегистрирован в Минюсте РФ как религиозная организация. В России действует несколько филиалов в городах Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, Москве и Петербурге.

Пользователи соцсетей начали кидать на сомнительные ролики жалобы. Вероятно, в ближайшее время Youtube заблокирует их.

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