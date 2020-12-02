В России мужчина назвал своего новорожденного сына Маркетинг.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщается, случай произошел в Пензе. Отец младенца – местный, креативщик Дмитрий Банчуков.
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Мужчина объяснил своё решение назвать так ребёнка преклонением перед этим инструментом. По словам Дмитрия, в будущем Маркетинг сможет без конкурса и экзаменов поступить на кафедру маркетинга любого ВУЗа страны, и, более того, его сыну будет очень легко знакомиться с девушками – ведь их всех будет привлекать и удивлять его редкое и такое интересное имя.
Имя уже оформили официально, а в ЗАГСе родителям даже выдали свидетельство о рождении.
Необычные имена со всего света:
- В России ребенка назвали Крым.
- В Индии ребенка назвали в честь коронавируса.
- В России новорожденного малыша назвали в честь COVID-19.
- Родившегося в разгар пандемии коронавируса ребенка назвали именем Санитайзер.
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