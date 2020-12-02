Отец малыша уверен, что в будущем у его сына не будет отбоя от девушек.

В России мужчина назвал своего новорожденного сына Маркетинг.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, случай произошел в Пензе. Отец младенца – местный, креативщик Дмитрий Банчуков.

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Мужчина объяснил своё решение назвать так ребёнка преклонением перед этим инструментом. По словам Дмитрия, в будущем Маркетинг сможет без конкурса и экзаменов поступить на кафедру маркетинга любого ВУЗа страны, и, более того, его сыну будет очень легко знакомиться с девушками – ведь их всех будет привлекать и удивлять его редкое и такое интересное имя.

Имя уже оформили официально, а в ЗАГСе родителям даже выдали свидетельство о рождении.

Необычные имена со всего света:

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Автор: Екатерина Лиманская