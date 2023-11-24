Автор видео отмечает, что "ребята погибли не зря". Впрочем, захваченные ими населенные пункты свободны уже более года.

Россиянин показал исполинское кладбище российских десантников, которые шли "брать Киев за три дня".

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, автор видео показал одно из военных кладбищ в Костроме. Большинство могил захватчиков уже с памятниками, ведь там похоронены десантники, которых успешно "денацифицировали" в Киевской области весной 2022 года.

"Невероятные потери! Это всего лишь одна Кострома! Только один полк", - говорит голос за кадром.

Демонстрируя сотни могил на кладбище автор видео бубнит зомби-мантру о том, что" ребята погибли не напрасно". По его словам, именно они "брали Гостомель, брали Мощун".

Потери России в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 24 ноября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что за минувшие сутки были ликвидированы еще 1 тыс. 100 российских захватчиков. Также было уничтожено 30 танков, 32 боевых бронетехники и 31 артиллерийская система противника.

Всего наши защитники и защитницы убрали навсегда с нашей земли 322 900 оккупантов.

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