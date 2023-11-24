Россиянин показал исполинское кладбище российских десантников, которые шли "брать Киев за три дня".
Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, автор видео показал одно из военных кладбищ в Костроме. Большинство могил захватчиков уже с памятниками, ведь там похоронены десантники, которых успешно "денацифицировали" в Киевской области весной 2022 года.
"Невероятные потери! Это всего лишь одна Кострома! Только один полк", - говорит голос за кадром.
Демонстрируя сотни могил на кладбище автор видео бубнит зомби-мантру о том, что" ребята погибли не напрасно". По его словам, именно они "брали Гостомель, брали Мощун".
Потери России в Украине - актуальные данные
Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 24 ноября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что за минувшие сутки были ликвидированы еще 1 тыс. 100 российских захватчиков. Также было уничтожено 30 танков, 32 боевых бронетехники и 31 артиллерийская система противника.
Всего наши защитники и защитницы убрали навсегда с нашей земли 322 900 оккупантов.