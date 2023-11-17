Людей хоронят в траншеях как неидентифицированных лиц. В этой схеме замешаны коллаборанты и так называемая "полиция".

В Мариуполе кладбище разрастается могилами "неопознанных погибших".

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, речь идет о Старокрымском кладбище. Там появились новые траншеи для захоронения неидентифицированных лиц.

"Новые таблички неопознанных погибших. Без войны и эксгумаций - оно (кладбище) растет. Но цинизму ни оккупантов нет предела", - отметил Андрющенко.

Как отметил советник мэра, в городе каждую неделю умирает до 400 одиноких пожилых людей. Местные коллаборанты в сговоре с так называемой "полицией" хоронят их как безымянных ради переоформления недвижимости.

"Какой нереальный сюр и самая циничная нажива. Поэтому-кладовщица разрастается неизвестными. Не исключительно, но в том числе. Такие печальные реалии осени", - добавил он.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

В апреле 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне готовятся обороняться - укрепляли мосты, заводы "Азовсталь" и Ильича, а также территорию порта.

Кроме того, захватчики в Мариуполе рассматривали вариант мобилизации студентов для войны. Также они начали расчистку возле разрушенной "Азовстали" для строительства укреплений.

Вас также могут заинтересовать новости: