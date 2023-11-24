Наши военные также уничтожили 30 танков, 32 ББМ, 31 артсистему и много другой техники.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 23 ноября, ликвидировали еще 1100 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, в целом наши защитники и защитницы убрали навсегда с нашей земли 322 900 оккупантов.

Также у врага много потерь среди военной техники. ВСУ уничтожили:

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танков ‒ 5496 (+30);

боевых бронированных машин ‒ 10256 (+32);

артиллерийских систем - 7833 (+31);

РСЗО – 904 (+2);

средства ПВО ‒ 595 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5800 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 10230 (+32);

специальная техника - 1108 (+1).

В то же время за минувшие сутки не изменилось количество уничтоженных крылатых ракет, самолетов и вертолетов, кораблей и катеров, а также подводных лодок.

Война в Украине - последние новости

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупационная армия истощает Украину более года, чтобы сделать новый прорыв на фронте.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении.

В Минобороны анонсировали, что поставки оружия для ВСУ ускорятся в разы. В ближайшее время будет существенно ускорена процедура поставки новых образцов оружия в украинскую армию.

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