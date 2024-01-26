На одном из участков фронта противники за сутки провели 50 боевых столкновений и понесли серьезные потери, отметил украинский офицер.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" россияне в течение суток увеличили количество наступательных и штурмовых действий.

Украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, поделился бригадный генерал - командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский в своем канале в Telegram. "Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий... враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", - поделился офицер.

Тарнавский добавил, что за сутки РФ потеряла в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" 23 единицы военной техники, 480 человек, нейтрализовано или уничтожено 161 дрон разных типов, ликвидированы два склада боеприпасов.

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"В частности, ("минусовано", - Ред.) два танка, семь боевых бронированных машин, шесть артсистем, пять автомобилей и три единицы специальной техники", - отметил Тарнавский.

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Утром 26 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки между нашими защитниками и российскими захватчиками произошло более 80 боевых столкновений. Враги пытались атаковать воинов на Шахтерском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях и получили достойный отпор.

Россия на украинской земле понесла огромные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 26 января 2024 года составляют примерно 380 600 врагов. Кроме того, в лом превратились 11 637 боевых броневых машин оккупантов.

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