Чистая прибыль ее бизнеса выросла на 66%.

Микрофинансовая организация бывшей супруги российского диктатора Владимира Путина Людмилы Очеретной (девичья фамилия Шкребнева) обогатилась за год полномасштабной войны на 140 миллионов рублей. Все благодаря тому, что закредитованность россиян с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину достигла рекордного уровня.

Как пишет российское издание "Можем объяснить", связанная с Очеретной компания CarMoney, которая предлагает услуги займа под залог авто, по итогам года заработала рекордные для себя 391,3 миллиона рублей, чистая прибыль по сравнению с предыдущими годами выросла на 66%.

Очеретная зашла в этот бизнес в 2017 году, в середине 2022 года CarMoney стала 5-ой по прибыли микрофинансовой организацией РФ (из тех, что раскрыли отчетность) и 8-ой по общему размеру портфеля микрозаймов.

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Ссылаясь на финансовую отчетность, "МО" информирует, что лично Очеретная от CarMoney получила 58 млн рублей в прошлом году.

"Выплаты были осуществлены через владельца микрофинансовой организации — это кипрский офшор Carmoney CY LTD. Он контролируется компанией "Меридиан", 99% в которой принадлежат бывшей жене российского президента", – пишет издание.

В конце года офшор Очеретной перестал быть владельцем прибыльной CarMoney, однако журналисты допускают, что она могла сохранить контроль над организацией. Новым собственником стало российское ООО "Смарттехгрупп", гендиректором которого является давний партнер супруги Путина Антон Зиновьев, а офис CarMoney по прежнему находится в здании на Арбате, которым владеет Очеретная с новым мужем.

Что известно о бывшей жене Путина

Владимир Путин и Людмила Шкребнева поженились в 1983 году. Спустя 30 лет, летом 2013 года, они объявили о разводе, который, по словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова был окончательно оформлен к началу 2014 года. Впоследствии Людмила Путина вышла замуж за младшего на 20 лет бизнесмена Артура Очеретного.

В 2018 году стало известно, что после развода дела бывшей первой леди России пошли в гору. Ее годовой доход вырос, она сама и ее близкие начали покупать землю и элитную недвижимость в Подмосковье и за границей. Кроме того, ее бизнес продолжил получать финансирование от мэрии Москвы, Газпромбанка и "Северстали" РФ.

Российские эксперты высказывают мнение, что Путин вынужден откупаться от бывшей супруги, поскольку она владеет информацией о нем психологического характера.

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