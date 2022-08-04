В испанской Малаге у бывшей жены Путина обнаружено две квартиры.

Бизнес бывшей жены Путина Людмилы (Путиной) Очеретной продолжает получать финансирование от мэрии Москвы, Газпромбанка и "Северстали" РФ.

Об этом говорится в материале Фонда Навального.

Ссылаясь на якобы изученные ими банковские проводки, авторы утверждают, что три крупнейших спонсора "Центра развития межличностных коммуникаций" (который был создан специально для жены Путина в нулевые) - вот эти три юридические лица.

Фонд возглавляет ее нынешний муж Артур Очеретный. В 2015 году она вышла за него замуж и сменила фамилию.

До октября 2020 года бывшая жена Путина "платила себе" по 1 млн рублей в месяц, а с октябра 2020-го - 2 млн рублей.

Из расследования следует, что Очеретный покупает квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании на общую сумму почти в 600 млн рублей.

Расследователи, в частности, утверждают, что Очеретные владеют виллой во французском Биаррице, заплатив за нее 5,3 млн евро. На том же побережье уже обосновалась Катерина Тихонова, которую считают дочерью Путина.

В испанской Малаге у бывшей жены Путина обнаружено две квартиры. Первая была куплена еще в 2011 году, то есть во время замужества с Путиным. Вторая была приобретена Очеретным в 2014 году - после развода президента России с женой.

Как писал УНИАН, российский президент Владимир Путин во время одной из рабочих поездок по стране вместе с министром обороны Сергеем Шойгу не смог в нужный момент поднять правую руку.

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