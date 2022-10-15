Скорее всего, президент РФ хотел бы убить бывшую супругу, полагает журналист.

Российский президент Владимир Путин вынужден откупаться от бывшей жены – Людмилы Очеретной, поскольку она владеет информацией о нем психологического характера.

Бывшая жена Путина знает, что российский лидер садист, рассказал журналист и социолог Игорь Яковенко в эфире телемарафона.

"…я думаю, что Путин сейчас вынужден откупаться от своей бывшей супруги, потому что действительно… Людмила Путина-Очеретная, она обладает достаточно важной информацией… я не думаю, что она знает какие-то тайны Путина, какой-то компромат материальный, имущественный, здесь уже мало что можно добавить… про Путина все известно – сколько он наворовал, скольких он убил – это все известно", – отметил эксперт.

По его мнению, Очеретная имеет наблюдения другого характера – психологического.

"Это то, что Путин садист… Путин прекрасно понимает, что, в общем-то, убить ее он не может, хотя, судя по всему, скорее всего, хотел бы", - добавил журналист.

Яковенко считает, что Очеретной предлагают рассказать о жизни с президентом РФ и на основе этого рассказа выдать книгу под ее именем, которая стала бы бестселлером.

"И чтобы этого избежать, безусловно, Путин дает какие-то подачки ей, откупается от нее", – заявил социолог.

Личная жизнь Владимира Путина – интересные новости

Экс-жена Владимира Путина – стюардесса Людмила Шкребнева. Путин взял в жены Шкребневу 28 июля 1983 года. У супругов родились две девочки – Мария (1985 год рождения) и Екатерина (1986 г.р.). В 2013 году супругу объявили о разводе. Путин утверждал, что это общее решение. Людмила Путина сказала, что брак завершился из-за того, что они почти не виделись.

СМИ приписывают Путину роман с российской спортсменкой-гимнастикой Алиной Кабаевой. Журналисты выяснили, что у президента РФ от спортсменки уже есть двое детей.

В конце января 2016 года в СМИ появилась информация, что бывшая жена Путина во второй раз вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного.

В расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального говорилось, что экс-жена президента России и ее супруг владеют виллами и квартирами в Европе и получают миллионы рублей от московской мэрии, "Газпромбанка" и ВТБ.

В сентябре 2022 года бывший российский банкир и экс-друг главы РФ Сергей Пугачев заявил, что у Путина были интимные проблемы до того, как он стал российским лидером – ему бесплатно "не давали".

Стоит отметить, что Путин пришел к власти в конце 1999 года – стал исполняющим обязанности президента России. Впервые президентом РФ его избрали 26 марта 2000 года.

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