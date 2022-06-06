Представители страны-оккупанта заявили, что решение о закрытии неба для самолета российского министра принимали не Болгария, Черногория и Северная Македония.

Россияне возмущены отмененным визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию из-за закрытия воздушного пространства для его самолета несколькими странами Европы.

Эту новость прокомментировали сразу несколько представителей страны-оккупанта.

Вице-премьер Совета Федерации Константин Косачев заявил в Telegram-канале, что отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию - это "натовский демарш".

"Речь идет о натовском демарше, и без США его не могло бы быть. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, которые не входят в альянс – России и Сербии, НАТО пытается захватить и подчинить себе часть Европы, что осталась. Далее - глобализация альянса на остальной мир, где Китай - стратегическая цель номер два за Россией", - написал Косачев.

Одиозная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Европу в эгоизме и добавила, что этим решением страны-участницы ЕС и НАТО "закрыли очередной канал связи".

"Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что, кроме вас, нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то", - цитирует Захарову пропагандистское РИА Новости.

Сам Лавров в эфире одного из российских каналов назвал решение об отмене своего полета "немыслимым".

"Поступило много вопросов относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, принятые некоторыми странами НАТО. Произошло, конечно, немыслимое. Произошло лишение суверенного государства права на внешнюю политику", - сказал Лавров.

В то же время в Кремле заявили, что "действия недружественных стран создают определенный дискомфорт в деятельности российских дипломатов, но не способны помешать их работе".

"Подобные враждебные действия к нашим представителям высокого уровня могут причинить проблемы", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, график Лаврова может быть "смещен на какое-то время", однако "существенно помешать отношениям РФ с дружественными странами эти действия не смогут".

Мимо скандальной новости об отмененном визите Лаврова не смог пройти не менее скандальный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Одиозный чиновник не стал менять курс и снова начал угрожать европейским странам межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будут спрашивать. Равно как и у прочих шведов", - написал он в Twitter.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что три балканские страны, Болгария, Северная Македония и Черногория, "закрыли свое небо" для самолета министра иностранных дел страны-изгоя РФ Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию.

Президент Сербии теперь вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ в страну.

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