Россияне жалуются, что ВСУ пользуются "плохой погодой" и бьют по их позициям.

Кремлевские пропагандисты признают, что несут огромные потери в личном составе, регулярно пытаясь штурмовать позиции ВСУ на Угледарском направлении.

При попытках захватить Павловку, по словам самих рашистских военкоров, "за два дня погибло больше морских пехотинцев, чем в первую чеченскую войну", пишет Bild.

В эти же дни недалеко от Бахмута был сбит российский военный самолет.

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Кремлевские пропагандисты нашли виновника в неудачах на востоке Украины- плохую погоду. Например, один з рупоров Кремля написал в Telegram, что в Павловке российские солдаты "были взяты в заложники паводками", а пути оказались "непроходимы", жалуясь, что украинская артиллерия это использовала.

Общую картину дополняют кадры БПЛА работы ВСУ по группировке врага под Угледаром, отмечает издание.

Штурм Россией Павловки - данные от ВСУ

По словам спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне несут большие потери в районе Павловки, пытаясь окружить украинских военных.

"В среднем около 100 человек убитыми по этой линии фронта – направление Авдеевский, Угледар, Марьинка", - сказал Череватый.

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