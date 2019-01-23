У известного российского телеведущего-пропагандиста нашли уже вторую виллу в Италии и Maybach (видео)

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал документы, свидетельствующие о покупке российским телеведущим Владимиром Соловьевым виллы в Италии стоимостью более €1 млн.

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что обнаружил у российского телеведущего Владимира Соловьева виллу на озере Комо в Италии.

Об этом он написал на своем сайте.

Навальный опубликовал копию договора о купле-продаже от 2013 года и выписки из кадастра. Вилла телеведущего расположена в городе Менаджо, ее стоимость составляет более €1 млн. Также политик опубликовал съемку с квадрокоптера, где видно, что на участке ведутся земельные работы.

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Кроме того, по данным Навального, 14 февраля 2018 года Соловьев купил немецкий автомобиль Maybach стоимостью $226 тыс.

Алексей Навальный акцентировал внимание, что это уже вторая вилла телеведущего. Они расположены на расстоянии 11 км.

В 2017 году ФБК опубликовал исследование, в котором рассказывали о другой вилле Соловьева у озера Комо. Тогда Владимир Соловьев признал, что купил виллу в Италии для большой семьи из соображений экономии.

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.