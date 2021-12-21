Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере, уже много лет он слышит голоса.

В России мужчина устроил масштабный пожар в гипермаркете, где он работал. 33-летний житель Томска был зол на менеджера, который указывал на его ошибки. Работать ему надоело настолько, что он облил пиротехнические товары супермаркета растворителем и ушел домой лежать на диване.

Мужчину уже задержали, идею сжечь гипермаркет ему якобы "нашептали голоса", сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент случился 21 декабря. В супермаркете "Лента", расположенном в Томске, начался серьезный пожар. Огонь охватил почти всю площадь гипермаркета, в здании рухнула крыша. Вскоре полиция нашла поджигателя, им оказался 33-летний россиянин, который устроился в супермаркет на работу всего две недели назад.

"Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджёг", - рассказал поджигатель.

Мужчина устроил пожар и спокойно ушел домой. Когда его пришли задерживать, поджигатель лежал на диване и "отдыхал". Оказалось, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Россиянин много лет слышал голоса. Он уже имеет судимости за кражи и угон.

Читайте такжеВ России женщина чуть не умерла после пластической операцииВо время допроса мужчина рассказал, что подтолкнуло его к решению устроить пожар. Работа россиянина заключалась в том, что ему нужно было менять ценники. Однако у него не получалось, мужчина постоянно путался. Его ругали, менеджер постоянно делала замечания и заставляла перевешивать ценники. А последний "нагоняй" мужчина стерпеть не смог.

Голоса "нашептали" россиянину идею о поджоге. Ну а он решил с ними не спорить. Ущерб от пожара в гипермаркете уже оценили в 2 миллиарда рублей (около 740 миллионов гривень). Однако в эту сумму не входят потери товара. Размер ущерба куда больше, сейчас его оценивают эксперты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ 12-летний мальчик напал на врача по просьбе своего отца.

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