Всего в сеть попали 9,5 Гб данных ГУОВ и ГС.

Группа хакеров Anonymous совершила новую атаку на российские базы данных. В этот раз они взломали базу Главного управления обустройства войск и гражданского строительства, которая принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Об этом хакеры сообщили на своей странице в Twitter.

Всего Anonymous слили в сеть 9,5 Гб данных. Отмечается, что хакерам удалось похитить, в том числе более 15 тысяч электронных писем компании.

Компанию ГУОВ и ГС создали в сентябре 2020 года. Ее минимальный уставной капитал 10 тысяч рублей. При этом целый год она была убыточной, а в 2021 году резко заключила контракты на 258,4 миллиона рублей. Общая выручка компании составляет более 26 миллиардов рублей.

Согласно документам, компания занимается 69 направлениями, в том числе строительством гражданских и военных объектов, добычей, обработкой и продажей стройматериалов, перевозкой грузов, производством нефтяных продуктов и взрывчатых веществ, а также ведут деятельность в области фотографии.

Как ранее сообщал УНИАН, хакеры Anonymous обнародовали данные 120 тысяч российских солдат, которые пришли мародерить и убивать в Украину.

Кроме того, Anonymous взломали сайт Центробанка России и опубликовали 28 GB информации. Позже им удалось украсть у благотворительного крыла русской православной церкви 15 ГБ данных.

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